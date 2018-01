Poëtische pauze in De Traagheid 26 januari 2018

De poëziewandeling was een schot in de roos. 76 poëzieminnende Tieltenaars joegen gisteravond gedichten na in het stadscentrum. Dat waren er zestien meer dan vorig jaar. De wandeling ging van start in de bib, waarna een poëtische pauze ingelast werd in de Standaard Boekhandel, de Oxfam-Wereldwinkel en het bloemenhoekje van De Traagheid. Op elk van de locaties werd een selectie gedichten voorgelezen, telkens uitgekozen door bekende en minder bekende Tieltenaars. In De Traagheid nam Lore Bouckaert van theatergezelschap Salon Talons de bezoekers mee naar de wereld van Johan Daisne, Jan Coghe en W.H. Auden. De tijd bleef er eventjes stilstaan. (SVR)