Plogging: nieuwe trend? Joggen met een vuilzak! 23 februari 2018

Tielts youtuber Bart Meese heeft woensdagavond het VRT-journaal gehaald dankzij een nieuwe Scandinavische fitnesstrend die furore maakt op sociale media. 'Plogging' komt overgewaaid uit Zweden en bestaat uit een combinatie van joggen en het verzamelen van zwerfvuil.





Op Instagram doken al beelden op van ploggers in verschillende grootsteden en nu heeft de hype ook ons land bereikt. "Een supergoede work-out en bovendien goed voor het milieu", verwoordt Bart het. Samen met collega-plogger Dieter Vanden Heede ging hij vorige zondag ploggen in Gent. Woensdag deden ze voor de camera's een rondje in de buurt van het Paterspark in Tielt. Of de hype een lang leven beschoren is, valt af te wachten.





"Ik denk niet dat men in Tielt nu massaal aan het ploggen zal slaan, maar we hopen dat plogging toch navolging krijgt in onze in steden als Gent.", besluit Bart. Het filmpje van Bart en Dieter is te bekijken op https://youtu.be/xlcShNykcqA . (SVR)