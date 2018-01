Platina huwelijk voor Robert en Ivonne 02u35 0 Foto Sam Vanacker

In woonzorgcentrum Deken Darras hebben Robert Minne (96) en Ivonne Vande Kerckhove (91) samen met hun familie en zowat alle bewoners hun zeventigste huwelijksverjaardag gevierd. Robert werkte keihard als zelfstandig timmerman, terwijl Ivonne zich om het huishouden bekommerde. Samen kregen ze twee kinderen: Rudi en Myriam. Die laatste zorgde op haar beurt voor twee kleinkinderen. Opmerkelijk is dat Robert tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van het verzet. Zo zorgde hij voor de verspreiding van de verzetskrant van de Witte Brigade in Tielt. Nog bijna dagelijks praat Robert over die oorlogsjaren en over het droevige lot van zijn collega-verzetshelden die opgepakt werden door de Duitsers.











(SVR)