Pizzeria deelt 200 pizza’s uit aan gezinnen in armoede op kerstavond Sam Vanacker

12 december 2018

17u31 0 Tielt Pizzeria Aversa pakt uit met een opmerkelijke actie op 24 december. Zaakvoerder Jaspreet Singh, die het als kind zelf niet altijd makkelijk had in zijn geboorteland India, bakt op kerstavond helemaal gratis 200 pizza’s voor Tieltse gezinnen in armoede.

Het is niet iedereen gegeven om samen met de familie op 24 december uitgebreid te genieten van een maaltijd. Om daar wat aan te doen, beslisten Jaspreet Singh en Kimberly Schoups van Pizza Aversa in de Ieperstraat om op 24 december tussen 16 en 20 uur tweehonderd pizza’s helemaal gratis weg te geven. Het koppel riep de hulp in van het OCMW en zij zullen ervoor zorgen dat er tweehonderd pizzabonnen verdeeld zullen worden aan de minderbedeelden van Tielt. Die bonnen kunnen op 24 december ingewisseld worden voor een pizza naar keuze.

Het lijdt geen twijfel dat Jaspreet Singh en zijn echtgenote Kimberly Schoups het hart op de juiste plaats hebben. “Het idee ontstond eigenlijk op 23 november in Parijs”, vertelt Jaspreet. “Op mijn verjaardag. Kimberly en ik logeerden er in een hotel en telkens we richting centrum wandelden, passeerden we een heleboel mensen die niks hadden. Ergens in een opwelling zijn we daarop naar de supermarkt getrokken en hebben we twee winkelkarren met eten gevuld. Dat eten zijn we dan samen met de politie gaan uitdelen aan die mensen. Toen ontstond het idee om iets gelijkaardigs in Tielt te doen met onze pizza’s.”

“Ik ben in 2003 naar België gekomen. We zijn vijftien jaar later en sinds anderhalf jaar woon ik in Tielt. Ik kan zeggen dat ik trots ben op wat ik hier bereikt heb. We hebben het hier goed. Mijn kinderen Amber en Ryan hebben alles wat ze willen. In Groot-Tielt rijden in het weekend acht auto’s rond van Aversa om alle pizza’s aan huis te leveren. Daar heb ik keihard voor moeten werken en ik heb het geluk gehad dat veel mensen in me geloofden. Op kerstavond eten we ons buikje rond samen met de familie. Maar dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend.”

“Toen ik een kleine jongen was, was het anders. Mijn familie was niet rijk. Een pizza van een pizzeria mogen eten was voor mij ooit een verre droom. Pizza was iets fantastisch. En nu hoop ik om met onze pizza’s zelf een glimlach te kunnen toveren op de gezichten van de kinderen. We zorgen trouwens ook voor een klein speelgoedje als de kindjes er mee om komen. Voor gewone klanten is de zaak overigens gesloten op 24 december.”

“Tweehonderd pizza’s is lang niet genoeg om iedereen in armoede te helpen, maar het is een eerste stap”, gaat Kimberly verder. “In Parijs was de armoede schrijnend, maar ook hier bij ons is er armoede. Je ziet het niet altijd omdat mensen daar niet mee te koop lopen, maar het is er wel degelijk. Dit is overigens geen eenmalige actie. Vanaf volgend jaar gaan we hier een collectebus in de pizzeria zetten. Met dat geld kunnen we dan met kerst in 2019 misschien driehonderd pizza’s maken. Of vijfhonderd. Wie weet waar we eindigen.”