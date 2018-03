Peter trekt stekker uit Mansquare DE CONCURRENTIE VAN HET INTERNET IS MOORDEND SAM VANACKER

23 maart 2018

02u39 0 Tielt The Mansquare houdt ermee op. De gedurfde poging van de zaakvoerders om elektrozaak PV Sound een nieuw elan te geven als belevingswinkel is mislukt. Gisteren is er een uitverkoop gestart.

Halfweg vorig jaar beslisten zaakvoerders Peter en Brecht Verhamme om het volledige concept van PV Sound drastisch om te gooien, om zo de strijd te kunnen aanbinden met het online shoppen. Elektronica verdween naar de achtergrond en de zaak werd omgetoverd in een gigantische mancave waar beleving centraal stond en alles te koop was, gaande van de zetels tot de hippe muurdecoratie. Nu blijkt dat het concept niet genoeg mensen kon overtuigen.





"Met tranen in mijn ogen heb ik dinsdagavond de laatste nieuwsbrief van The Mansquare verstuurd. Het voelde alsof ik euthanasie pleegde op mijn zaak", vertelt een emotionele Peter.





"Iedereen was laaiend enthousiast over de Mansquare, maar spijtig genoeg vertaalde zich dat niet in de omzetcijfers. De winkeldeuren gingen open, maar de kassa bleef dicht. Na veel slapeloze nachten heb ik vier weken geleden beslist om de stekker eruit te trekken. Met pijn in het hart." Op 30 april gaan de deuren definitief dicht.





"Ik ben diep teleurgesteld in de consumenten. Het draait altijd om de centen, ongeacht hoe laag je de drempel van je winkel maakt. De concurrentie van het internet is moordend. De marges die we nog hebben op onze producten zijn quasi onbestaande. Op een vaatwasmachine van 599 euro had ik vroeger een marge van zestig euro. Als ik die onder druk van het internet aan 540 euro moet verkopen, dan verdien ik alleen nog iets aan de tas koffie die ik verkoop. En dan moet ik de vaatwas nog gaan plaatsen ook."





Postpakjes

"Men krijgt blijkbaar graag pakjes met de post, maar als dit zo doorgaat is het een kwestie van tijd voor er in de hele Kortrijkstraat alleen nog maar interimkantoren en makelaars zitten. Door mijn concept om te gooien was ik misschien een van de eersten die zo hard met het veranderde consumentengedrag te maken kreeg, maar ik zal de laatste niet zijn. We gaan naar een situatie waarbij zelfstandigen geen geld meer uit hun producten kunnen halen, maar alleen nog maar uit hun diensten. Ik verzeker u dat de werkuren zullen opslaan. Het brood op de plank moet ergens mee betaald worden."





Wat Peter na april precies wil gaan doen, weet hij nog niet. "Eerst even de kater laten bezinken", zegt hij. "Voor alle duidelijkheid: PV Sound is niet failliet en ik blijf verder mijn advies en expertise ter beschikking stellen wat audio en video betreft, maar dat zal ik zonder personeel doen. Ik denk geleerd te hebben dat mensen minder naar beleving op zoek zijn, dan wel naar vakmanschap. Daar wil ik naar terugkeren."





Tot eind april zijn er in The Mansquare nog kortingen van -30 tot -60 procent.