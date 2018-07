Petanque en pastis in pastorietuin 17 juli 2018

02u33 1 Tielt Stijn Verhalle en Tine Vandamme van Pastorie Caeneghem hebben het startschot gegeven van de 'Summer of C'.

De tuin van de mooi gerenoveerde pastorie in Kanegem werd helemaal omgetoverd tot een pop-upzomerbar in Franse stijl. "We mikken op mensen die aan 'staycation' doen en zo op zoek zijn naar een stukje Frankrijk in eigen streek", zegt Stijn. "Iedereen kan hier genieten van een glaasje wijn, bier, pastis, een zoete zonde of een bordje tapas. Voor de kinderen is er een speelbeest en voor de gelegenheid hebben we ook een petanquebaan aangelegd. Wie wil kan zelfs een duik nemen in onze zwemvijver. Verder hebben we vier gastenkamers ter beschikking voor wie die liever niet meer naar huis rijdt. Ten slotte organiseren we ook een wedstrijd waarbij vier gelukkige koppels een gratis overnachting kunnen winnen in onze B&B."





Vorig weekend vonden alvast heel wat fietsers en gezinnen met kinderen de weg naar de pastorie achter de kerk van Kanegem. Zo genoten Henri (10) en Leon (8) Braecke van een spelletje petanque terwijl hun ouders verkoeling zochten in de schaduw. "We zijn net terug van een picknick met het gezin en beslisten nog even af te draaien in Kanegem", vertelt vader Jean-Christophe. "Straks spelen we zeker een spelletje petanque mee met de kinderen."





De pop-upbar van Pastorie Caeneghem is elke dag open vanaf 14 uur behalve op maandag. (SVR)