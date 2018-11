Personeelsleden stellen tentoon in St-Andriesziekenhuis 07 november 2018

Tussen 10 november en 10 januari kunnen bezoekers en patiënten van het Sint-Andriesziekenhuis genieten van de kunstwerken van tien personeelsleden van het ziekenhuis. De werken hangen in de inkomhal en kaderen binnen het thema de Groote Oorlog. Het gaat om werk van Caroline Braekevelt, Dirk Calmeyn, Leen Braekevelt, Erik Chevrolet, Annick Debonné, Chantal Demeyer, Marie-Rose Lapeire, Carine Maes, Martine Samijn en Mieke Truyaert. Het is inmiddels al de 223ste keer dat de vzw Kunst in het Sint-Andriesziekenhuis de wanden van de inkomhal voorziet van een artistieke toets.





(SVR)