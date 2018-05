Perskring maakt kandidaten persprijs bekend 15 mei 2018

De genomineerden van de driejaarlijkse Tieltse Persprijs zijn bekend. Het gaat om advocaat Paul Bekaert, ecoloog Noël Lievrouw, zuster Annemie Vandendriessche en huisarts Jan Vandermeulen.





Paul Bekaert haalde regelmatig de media als advocaat van de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Noël Lievrouw is de man achter het florerende Natuurpunt de Torenvalk. Zuster Annemie Vandendriessche zet zich al ruim veertig jaar in voor gevangenen en daklozen. Jan Vandermeulen ten slotte was de drijvende kracht achter het plaatsen van de beelden van Olivier de Duivel, Tanneken Sconinx, Stanislas Maczek en Briek Schotte. De winnaar wordt op 26 mei bekend gemaakt. (SVR)