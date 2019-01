Patersdreef strikt Paul Michiels als headliner Sam Vanacker

24 januari 2019

10u51 0 Tielt De twaalfde editie van het gratis Patersdreef Indoor Festival staat voor de deur. Opnieuw pakken organisatoren Franky Craeymeersch en Gino De Pypere uit met een mooie affiche. Headliner op 9 februari wordt Paul Michiels.

“Even zag het er niet goed uit”, steekt Franky van wal. “Sinds april waren we aan het onderhandelen met Manfred Mann’s Earth Band. Die band had in feite al toegezegd, maar toch lieten ze het halfweg november plots afweten, waardoor we in allerijl op zoek moesten naar een nieuwe headliner. Daarop hebben we onze contacten in eigen land aangesproken en zijn we er in geslaagd om met Paul Michiels - die overigens een full band met acht muzikanten meebrengt - toch een absolute topper binnen te halen.”

Voorafgaand aan Michiels staat de Belgian Quo Band op het podium in de Europahal. “Na een sabbatjaar is de officieel erkende Status Quo Tribute Band weer helemaal terug, met twee nieuwe muzikanten in de rangen”, gaat Franky verder. “De start van hun comebacktournee wordt gegeven in Tielt en daar zijn we uiteraard trots op.”

Verder staat ook Chicken Heads, de nieuwe band van bluesgitarist Marino Noppe op het programma. “Marino is zowat onze huisartiest. Hij was er al bij in het prille begin dertig jaar geleden. Het wordt de zestiende keer dat hij bij ons op het podium staat. Chicken Heads is een goed geoliede bluesmachine met veel ervaring in de rangen.”

Lucid Dream is dan weer een band van eigen bodem. “Ze openden de editie van 2015 en maakten toen al indruk. Ondertussen hebben ze twee EP uitgebracht en zijn Wout Debacker, Lander Stevens, Tess Debacker en Jonas Hoflack uitgegroeid tot een Britrockband met maturiteit die kan meespelen in de hoogste klasse.”

Opener dit jaar is de Myke Rock Band, met de Amerikaanse leadzanger Michael Nixon. “Michael werd tijdens een Europese tournee verliefd op een Belgisch meisje en is vorig jaar in België komen wonen”, weet Franky. “Hij richtte samen met Rik Vannevel uit Lichtervelde en Claude Aerbeydt de Myke Rock band op. Ze brengen rock met een enorm powergehalte.”

Het festival is, dankzij de steun van de sponsors en door de goede contacten van de organisatie in de festivalwereld, nog steeds helemaal gratis. De deuren van de Europahal gaan open om 16 uur.