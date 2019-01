Pater Odilo van Tieltse minderbroeders overleden Sam Vanacker

29 januari 2019

11u35 0 Tielt Jozef Mathé, beter bekend onder zijn kloosternaam pater Odilo, is op zaterdag 26 januari overleden op 101-jarige leeftijd. Hij was een van de vijf laatste bruine paters van Tielt.

“Pater Odilo was gekend in Tielt”, zegt heemkundige Eddie Verbeke. “Hij was lid van de heemkring, zong bij het koor van Beukenhove en hielp bij de administratie van het mindermobielenvervoer. Hij richtte hier ook een gebedsgroep op, waardoor hij zelfs een beetje medestichter is van Huis Tabor, dat nu in het voormalige klooster zit. Toen de minderbroeders in 2007 Tielt verlieten, kwam pater Odilo in Antwerpen terecht. Hij verbleef er in het rusthuis van Wilrijk en kreeg nog regelmatig bezoek van Tieltenaars.”

Behalve Tielt speelde ook Corsica een belangrijke rol in zijn leven. “Jozef Mathé werd in 1935 lid van de franciscanengemeenschap in Tielt. In 1946 werd hij tot priester gewijd en vervulde hij opdrachten in respectievelijk Rekem, Antwerpen, Tielt en Eeklo. In 1962 trok hij naar Corsica, waar hij de overste was van een Vlaams klooster. De paters hadden er vijftien parochies onder hun vleugels. In 1995 keerde hij terug naar ons land en pikte hij de draad weer op bij zijn Tieltse confraters.”

Pater Odilo werd begraven op de minderbroedersbegraafplaats in Vaalbeek, bij Leuven.