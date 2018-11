Pastorie Caeneghem al volledig in kerststemming 23 november 2018

Stijn Verhalle en Tine Vandamme van evenementenlocatie Pastorie Caeneghem hebben de kerstversiering bovengehaald. Floriste Tine Vandamme haalt alles uit de kast en is volop bezig met het interieur van het oude herenhuis van top tot teen in een winters kleedje te steken. De blikvanger wordt een kerstboom van een kleine vier meter hoog. "Het was even zoeken, maar we hebben een boom gevonden die net tot aan het plafond komt. Er hangen drieduizend lichtjes in", vertelt Tine. "Iedereen is welkom om dit weekend tijdens Winter in Pastorie Caeneghem een kijkje te komen nemen en te genieten van de kerstsfeer." (SVR)