Pasar wandelt met honden 14 november 2018

Vrijetijdsvereniging Pasar slaat de handen in elkaar met dierenpension De Hoevepoot voor een gloednieuw initiatief. Op zondag 18 november is er voor het eerst een hondenwandeling op de flanken van de Poelberg. "Baasjes krijgen de keuze tussen een parcours van 7,7 of 6,3 kilometer", legt voorzitter Rik Durnez uit. "In het unieke herfstlandschap van de Poelberg worden langs landelijke wegen en paadjes mooie plekjes ontdekt. We starten aan de kennel met hondenbrokjes, houden een stop met kauwbeentjes en eindigen met een drankje en een hapje voor zowel de hond als het baasje." Starten kan tussen 8.30 uur en 10 uur aan De Hoevepoot in de Wakkensesteenweg 63. Baasjes die lid zijn van Pasar betalen ter plaatse 4 euro, niet-leden betalen 5 euro. (SVR)