Pasar laat toeristen aan het woord

Pasar Tielt start het jaar traditioneel met een toeristische vertelavond. Op vrijdag 19 januari komen Noël Mahieu en Thijs Goemaere vertellen over hun toch wel opmerkelijke reizen. Noël trok mee op expeditie naar Antarctica, terwijl Thijs Goemaere met de fiets van Canada tot in Mexico reed, dwars door de Verenigde Staten. Beide vertellers illustreren hun verhaal met foto's. De vertelavond is gratis en start om 19.30 uur in de CM-zaal in de Oude Stationsstraat 12. (SVR)