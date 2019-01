Pasar laat Tieltse globetrotters aan het woord Sam Vanacker

14 januari 2019

15u26 0 Tielt Wie graag stevige reisverhalen hoort moet op 25 januari op de Toeristische Vertelavond van Pasar Tielt zijn. De vrijetijdsvereniging laat twee Tieltse families aan het woord die in de zomer van 2018 de reis van hun leven maakten.

Danny Holsbeke, zijn echtgenote Sabine en hun adoptiekinderen Veena en Zeena reisden in juli 2018 af naar India, het geboorteland van de twee meisjes. Het gezin ging er op zoek naar de roots van Veena en Zeena. Na de pauze is het de beurt aan Eddy De Craemer en Fabienne De Bruyne. Zij trokken naar Nepal, waar ze onder andere de Mount Everest en de Gokyo Meren aandeden. Beide reisverhalen worden rijkelijk geïllustreerd met fotomateriaal. Opmerkelijk detail is dat beide families op een boogscheut van elkaar wonen in de wijk Monteval.

De Vertelavond vindt plaats in de bovenzaal van het CM-kantoor (inkom langs parking achteraan) in de Oude Stationstraat 12. De inkom is gratis. De avond start om 19.30 uur.