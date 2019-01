Papieren parkeerkaarten verdwijnen in Tielt Sam Vanacker

02 januari 2019

Vanaf 2019 worden de papieren bewonerskaarten en de gemeentelijke parkeerkaarten vervangen door virtuele versies in Tielt. Concreet zal de parkeerwachter voortaan wagens van bewoners louter nog identificeren via de nummerplaat, waardoor de papieren kaart op het dashboard overbodig wordt.

Zo’n digitale bewonerskaart aanvragen kan via https://tielt.q2c.eu of via de website van parkeerbeheerder OPC. Wie minder goed overweg kan met een computer, kan terecht aan de balie van het omgevingsloket op de eerste verdieping van het stadhuis.