Paddentunnel geopend onder Driesstraat 14 november 2018

02u23 0

In het nieuw aangelegde deel van de Driesstraat werd onlangs een nieuwe paddentunnel geopend. Spoorwegbeheerder Infrabel schafte zoals bekend de spoorovergang tussen de Dentergemstraat en de Driesstraat af en legde parallel aan de sporen een stukje weg bij tot aan de tunnel onder de sporen op de Zuiderring. Onder die weg ligt er een met hout afgewerkte betonnen tunnel van zeven meter, speciaal om ervoor te zorgen dat padden en salamanders elk voorjaar tijdens de paddentrek de weg veilig kunnen passeren.





De tunnel is er gekomen na overleg tussen Natuurpunt De Torenvalk, Infrabel en de Stad Tielt. De tunnel grenst aan het gebied waar natuurpunt waakt over de biotoop van de zeldzame kamsalamander. (SVR)