Paal door voorruit mist bestuurder op een haar na 20 maart 2018

02u40 0 Tielt Jelle Welvaert (21) uit Schuiferskapelle mag een dikke kaars branden. Op weg naar huis botste de jongeman zondagavond iets voor 23 uur met zijn Ford Focus langs de Schuiferskapelsesteenweg in Tielt tegen een verkeersgeleider waarop een afsluiting gemonteerd was.

Dat gebeurde kort voor het kruispunt met de Oude Kapellestraat. Een metalen paal van de afsluiting werd daardoor losgerukt en boorde zich door de voorruit van de wagen. De paal ging dwars door het stuur en bleef op luttele centimeters naast het lichaam van de automobilist steken tegen de leuning van de bestuurderszetel.





Zware verwondingen

Door de klap belandde de wagen naast de weg, half in de sloot en half op een akker. Aanvankelijk werd gevreesd dat Jelle Welvaert gekneld zat in zijn voertuig. Dat bleek echter niet zo. De toegesnelde brandweer hoefde dan ook niet tussen te komen. Het waren de ambulanciers die de jonge bestuurder via de passagiersdeur uit de wagen hielpen.





In het ziekenhuis bleek dat hij zware verwondingen had opgelopen.





Waarom Welvaert precies de controle over zijn voertuig verloor, is niet duidelijk. Het ongeval veroorzaakte geen verkeershinder langs de Schuiferskapelsesteenweg. (VHS)