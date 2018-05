Oxfam solidair met Palestijnen 16 mei 2018

In verschillende Vlaamse steden heeft Oxfam zich gisteren solidair getoond met het lot van de Palestijnen.

In Tielt werd over de middag verzameld op de markt en werd er door een veertigtal mensen een 'stiltecirkel' gevormd. De actie stond al gepland voordat bekendraakte dat maandag 58 Palestijnen omkwamen in het grensgebied met Israel.





"Vandaag is het precies zeventig jaar geleden dat de onafhankelijke staat Israel uitgeroepen werd en de Palestijnen verdreven werden van hun geboortegrond", legt voorzitter Mark De Keyser uit. "Sinds 1948 zijn 440 Palestijnse dorpen verwoest. We hebben pancartes bij met de namen van die dorpen. De vreselijke gebeurtenissen van maandag tonen aan dat het hoog tijd is dat de internationale gemeenschap ingrijpt en recht doet geschieden." Deze actie werd gecoördineerd door Pax Christi Vlaanderen en ondersteund door de Noord-Zuidorganisaties.





(SVR)





