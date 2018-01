Oude pastorie doet nu dienst als feestlocatie STIJN EN TINE ZORGEN VOOR METAMORFOSE IN STATIG HERENHUIS SAM VANACKER

02u47 0 Sam Vanacker De pastorie van Kanegem zoals ze er vandaag uitziet (foto boven) en in vervlogen tijden (foto rechts). Tielt De oude pastorie van Kanegem heeft een indrukwekkende metamorfose achter de rug. Het heeft Stijn Verhalle en zijn echtgenote Tine Vandamme zowat anderhalf jaar renovatie-en verbouwingswerken gekost, maar komend voorjaar zal het idyllische 'Pastorie Caeneghem' klaar zijn om gasten te ontvangen.

Aan ambitie hebben tuinarchitect Stijn Verhalle en floriste Tine Vandamme geen gebrek. Ietwat impulsief besliste het koppel om destijds een voorzichtig bod te doen op het historische pand in de schaduw van de kerk en tegen hun verwachtingen in werden ze eind 2014 de nieuwe eigenaars van de enorme pastorie. "Het betekende een complete omwenteling in ons leven", zegt Stijn. "Zo waren we toen ook bezig met nieuwbouwplannen voor een kantoor in Kanegem, maar die plannen hebben we laten varen voor dit project."





'Oud kot met karakter'

De twee namen architect Dries Bonamie onder de arm en twee jaar lang werd het oude gebouw terug op punt gezet. "Het gebouw heeft enorm veel karakter, maar het is en blijft een oud kot", zegt Stijn. "Alles werd gestript en vernieuwd. Er kwamen onder andere een nieuw dak, nieuwe ramen en nieuwe vloeren. Nu zijn we aan de afwerkingsfase. Nog wat schilderen, plafondverlichting voorzien en gordijnen hangen. Allebei wonen we inmiddels in de pastorie en ik heb er intussen ook een kantoor."





De oudste funderingen van de pastorie gaan volgens Stijn terug tot rond 1660, al werd het gebouw pas een statig herenhuis in 1897. In die periode liet toenmalig pastoor Le Maître ook de gigantische kerk van Kanegem (de zogenaamde 'kathedraal van te lande') optrekken. Volgens de overlevering zou de priester zelfs quasi zijn volledige persoonlijk fortuin in de projecten gestopt hebben.





"Hoe het precies zit, weet ik niet, maar zowel de pastorie als de kerk maken vandaag deel uit van de charme van Kanegem", zegt Stijn.





Catering of eigen keuken

Nu is het pand zo goed als klaar om komend voorjaar gasten te ontvangen, al benadrukt Stijn dat 'Pastorie Caeneghem' geen zuivere B&B is.





"In de eerste plaats is dit een huiselijke feestlocatie in een historisch kader, geschikt voor kleine tot middelgrote groepen. Zo hadden we hier onlangs al een babyborrel met circa 100 man. Er kan een beroep gedaan worden op catering, maar er is ook een eigen keuken voor wie zelf aan de slag wil gaan. Boven zijn vier slaapkamers en wie wil, kan overnachten in combinatie met een feest. Verder gaan we ook thema-evenementen blijven organiseren waarop iedereen welkom is. Met Kanegem Bebloemd bijvoorbeeld hadden we hier al een heel gezellige Franse avond."