Oud-leerkrachtenverenigingen van De Bron fuseren 25 januari 2018

In vrije aso-school De Bron hebben twee van oudsher rivaliserende oud-leerkrachtenverenigingen elkaar de hand gereikt. Sinds De Bron in 1999 ontstond uit het Sint-Jozefscollege en het Heilige-Familie-Instituut waren er tot op heden twee vriendenkringen voor oud-leerkrachten, gebaseerd op de oude tweedeling. Langzaam werden de banden tussen beide verenigingen echter aangehaald en voortaan is er met De Bron+ nog maar één vriendenkring. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op school werd samen het glas geheven op het nieuwe jaar.





(SVR)