Organist Tom Hoornaert viert 40 jaar orgelmuziek 28 november 2018

De Tieltse organist Tom Hoornaert (46) brengt op vrijdag 30 november een jubileumconcert in de Sint-Martinuskerk in Ardooie, waar hij veertig jaar geleden zijn carrière begonnen is.





Tal van gastmuzikanten staan hem vrijdag bij, onder wie pianiste Katrien Verbeke, tenor Stefaan Vandenbroucke, trompettist Manu Mellaerts en organisten Joost D'Hont en Luc Ponet zijn te gast in Ardooie, maar ook het kamerkoor Ultreya maakt z'n opwachting. Hoornaert studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven en de Muziekhogeschool in Maastricht en overzag in 2014 de restauratie van het orgel in de Sint-Pieterskerk in Tielt. Tickets kosten 10 euro en zijn te bestellen via organist.tielt@icloud.com of 0475/34.27.69. (SVR)