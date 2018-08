Organisatoren Stationsfeesten kaarten beperkte steun van de stad aan 03 augustus 2018

Spoor 10, het comité dat op 12 en 14 augustus opnieuw in staat voor de Stationsfeesten in Tielt, vindt dat de subsidies die ze krijgen van de stad te beperkt zijn. Het zit Saskia Goethals van café-frituur Terminus hoog dat alle geld naar evenementen op de markt gaat. "Voor de Kreuners telt de stad ruim dertigduizend euro neer. De kruimeltjes zijn voor ons. Sinds vier jaar krijgen we weliswaar 1.500 euro steun, maar nu hebben we moeten vechten om dat te behouden. Met wat extra geld zouden we graag een mooi optreden kunnen organiseren als afsluiter van het feest, iets dat we nu niet kunnen omdat het financieel niet haalbaar is." Schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt) laat weten dat 1.500 euro geen klein bedrag is en dat er verenigingen en organisaties zijn die het met minder moeten doen. (SVR)