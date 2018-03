Organisatie Melkrock pakt uit met clubconcerten 02 maart 2018

Vzw Heelal, de vereniging achter Melkrock, organiseert voortaan ook elk jaar een avond met clubconcerten in het JOC in de Europahal.





De allereerste editie van 'Heelal Invites', zoals het nieuwe initiatief gedoopt werd, wordt een hiphopnight op 31 maart. Op het programma staan Masai jr., Jay MNG, dj l3eatz, vi.be support en een afterparty met dj Noadlozenovergank. Jay MNG en Masai jr zijn onder meer bekend van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Tickets in voorverkoop kosten 7 euro en zijn te verkrijgen in De Nachtwacht, De Keet en d'Hespe of online. Aan de deur betaal je 10 euro. (SVR)