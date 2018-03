Optredens 5bandsinconcert brengen 3.000 euro in het laatje voor Me to You 30 maart 2018

Onder de noemer 5bandsinconcert zorgden 't Smerig Verzet, Tystn, The Heavenly Kings, Nightlife en Rock Stovrie op 17 maart voor flink wat ambiance in een volgeladent JOC in Aarsele. Alle vijf de bands deden dat met een warm hart voor het goede doel, want organisatoren Gino De Pypere en Rik Michels beslisten om de opbrengst van de avond integraal aan de Stichting Me To You te schenken. In aanwezigheid van een aantal medewerkers en bandleden werd in café 't Pompierke een mooie cheque van 3.000 euro overhandigd.





