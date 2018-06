Optocht en taart voor vernieuwde Europawijk 11 juni 2018

02u27 1 Tielt Met een optocht van reuzen en een traktaat met de vergeten zouaventaart, door Bakkerij Kurt van onder het stof gehaald, heeft Tielt zaterdagmiddag de opening van de vernieuwde Europawijk gevierd.

"Het wegdek van de Europawijk was in slechte staat. Het beton vertoonde heel wat breuken", duidt schepen Veerle Vervaeke (Open Vld). "Omdat de straten in de wijk op termijn volledig uitgebroken moeten worden voor een nieuwe riolering, gingen we op zoek naar een manier hoe we het wegdek toch konden renoveren. Uiteindelijk belandden we bij een vrij nieuwe techniek om de straten duurzaam te vernieuwen. Dit deden we met een overlaging van asfalt." Gelijktijdig werd in de wijk ook de allereerste boekenruilkast in de Europstad geïnstalleerd en het Zouavenmonument aan Den Bek opgefrist. Het veldkruis en de bijhorende bank kregen een laagje verf en er is wat groen aangeplant. (CDR)