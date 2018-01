Oppositie vindt dat stadsgebouwen slecht onderhouden worden 30 januari 2018

02u26 0 Tielt Volgens oppositiepartij CD&V worden de gebouwen van de stad slecht onderhouden. "Een stelselmatig onderhoud van gebouwen was een van de beleidsdoelstellingen aan het begin van deze legislatuur, maar blijkbaar is dat actiepunt dode letter gebleven", zegt Joris Vande Vyvere (CD&V).

"Kijk naar de afbladderende verf aan het koetsgebouw van Mulle of aan de ramen van de bibliotheek. Of naar de schimmel in de jeugdlokalen in Schuiferskapelle. Het ergst van al zijn de volledig verrotte balken onder de vensters van het zwembad. Ook de ongunstige inspectierapporten van de academies zijn hier een voorbeeld van."





Volgens schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open Vld) worden de gebouwen wel degelijk goed onderhouden. "Dit is wel heel kort door de bocht. De nodige budgetten zijn altijd voorzien geweest en onderhoudswerken worden wél uitgevoerd. Bovendien hebben we onderhoudscontracten voor de technieken. Zo staat het zwembad technisch helemaal op punt, maar het gebouw zelf is veertig jaar oud en heeft z'n beste tijd gehad, dat weten we allemaal. De keuze voor een nieuw zwembad moet in de volgende legislatuur gemaakt worden. Wat Huis Mulle betreft, dat is een erkend monument en onderhoudswerken vergen goedkeuring van Erfgoed en dat neemt tijd in beslag." (SVR)