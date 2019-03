Oppositie hekelt gebrek aan communicatie stad tijdens storm Sam Vanacker

15 maart 2019

17u20 0 Tielt Volgens oppositieraadslid Joris Tack (Open Vld) liet de communicatie van de stad Tielt tijdens de storm van afgelopen weekend te wensen over. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) benadrukte dat de hulpdiensten goed hun werk gedaan hebben.

“Terwijl we op de socialemediakanalen van omliggende gemeentebesturen toch het een en ander zagen passeren, bleef het op de facebookpagina en de website van de stad opvallend stil”, aldus Tack. “Nochtans is dat een medium dat zich prima leent voor communicatie in dergelijke gevallen. De inwoners correct, snel en duidelijk informeren is belangrijk op zo’n moment.”

Vannieuwenhuyze reageerde dat de schadedossiers hoedanook goed opgevolgd worden. “In de eerste plaats hebben onze hulpdiensten heel goed werk geleverd en dat is volgens mij nog steeds het belangrijkste. De mensen waar de diensten langs geweest zijn zullen persoonlijk aangeschreven worden. Verder gaan we inderdaad zo snel mogelijk via de kanalen die ons ter beschikking zijn voor de nodige info zorgen omtrent de afhandeling van schadedossiers.”