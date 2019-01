Oppositie geeft nieuwe meerderheid meteen veeg uit de pan tijdens installatievergadering Sam Vanacker

04 januari 2019

12u11 1 Tielt CD&V zit officieel terug in het zadel in Tielt. Al is de installatie van de nieuwe gemeenteraad donderdagavond niet geheel vlekkeloos verlopen. Zo kregen de pas aangestelde schepenen van Iedereen Tielt toch een stevige uithaal te verwerken van hun oude coalitiepartners N-VA/Open Vld. Verder opmerkelijk is dat oud-schepen Birger De Coninck een comeback maakt.

De installatievergadering , die uitzonderlijk in de inkomhal van het stadhuis plaats vond in plaats van in de gemeenteraadszaal, werd geopend door gewezen burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). Na de eedafleggingen van de 27 raadsleden gaf ze haar functie als gemeenteraadsvoorzitter door aan Hilde Decoene (CD&V), die De Rammelaere dankte voor haar inzet in de voorbije bestuursperiode. Daarop werden schepenen Pascale Baert (Iedereen Tielt), Vincent Byttebier (CD&V), Grietje Goossens (Iedereen Tielt), Hedwig Verdoodt (CD&V) en Joris Vande Vyvere (CD&V) ingezworen in handen van de nieuwe burgemeester Luc Vanniewenhuyze (CD&V). Het voorzitterschap van het BCSD (Bijzonder Comité voor Sociale Dienst) werd verdeeld onder Roos Tack (CD&V) en Klaas Carrette (CD&V)

Nadien nam Simon Germonpré het woord in naam van de N-VA/Open Vld- fractie: “We wensen het nieuwe schepencollege succes in de huidige legislatuur. Tielt staat er alvast beter voor dan zes jaar terug. Hopelijk is de frustratie weg bij de CD&V nu de sjerp terug in hun handen is. We hopen dat dossiers die door ons opgestart werden alsnog tot een goed einde gebracht worden, niet in het minst het project van de Collegesite. Een ‘terug naar af’-scenario is voor ons geen optie.”

“Het doet pijn aan de ogen om te zien dat de dissidenten van de voorbije legislatuur beloond zijn. Twee schepenen waarvan één als eerste schepen. Het partnerschap tussen CD&V & Iedereen Tielt stond al enkele jaren in de sterren geschreven. Maar van inhoud is hier allesbehalve sprake. Men hunkert enkel naar macht. Hopelijk wordt hier gehandeld in het belang van Tielt.”

Kersvers burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) nam meteen het woord. “We gaan niet aan afbraakpolitiek doen en zullen de oppositie betrekken bij het bestuur. We hebben een sterk team en we hopen op een goede samenwerking in het belang van Tielt. Het is ons doel om alle Tieltenaars de komende zes jaar gelukkig te maken.”

Comeback Birger De Conick

Wat betreft de nieuwe gemeenteraadsleden is er alvast een opvallende wissel in de maak. Zo doet voormalig sp.a-schepen Guido Mehuys afstand van zijn mandaat en gaat hij in het BCSD (Bijzonder Comité voor Sociale Dienst) zetelen. Ook zijn opvolger Margot Baekelandt past. Derde opvolger Robben Huyghelier legde donderdag wel de eed af, maar geeft op de volgende zitting zijn zitje door aan niemand minder dan Birger De Coninck. De Coninck was in het begin van de vorige legislatuur nog schepen, maar stapte in 2014 teleurgesteld uit de politiek nadat een incident uit zijn privéleven politiek tegen hem gebruikt werd door de toenmalige oppositie. Straks maakt De Coninck dus alsnog een comeback, zij het dan op de oppositiebanken.

Eerder raakte al bekend dat ook Els De Rammelaere haar mandaat als gemeenteraadslid niet opneemt en vervangen wordt door Roos Baert. Bij Iedereen Tielt zetelt Valentine Potteau niet. Zij wordt opgevolgd door Marie De Cloet.

Wat met Groen?

Verder opvallend is dat Groen, die met Ann Vanden Bussche een gemeenteraadslid telt die toch deel uit maakt van de meerderheid, relatief onder de radar lijkt te blijven. Terwijl de nieuwe meerderheid toch vijf mensen mag afvaardigen naar het Bijzonder Comité Voor Sociale Diensten, zit daar geen vertegenwoordiger van Groen bij.

