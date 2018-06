Opnieuw speelpleinwerking in Dierdonk-Zwartegevel 23 juni 2018

In en rond het buurthuis van sociale woonwijk Dierdonk-Zwartegevel wordt tussen 9 en 16 juli en tussen 20 en 27 augustus opnieuw een speelpleinwerking aangeboden. Het gaat om een samenwerking tussen buurtwerking Zoef en speelpleinwerking voor kinderen met een beperking Babbeloe. Vorige zomer werd het initiatief aangeboden als proefproject. Dat viel in de smaak en dus krijgt de inclusieve speelpleinwerking een vervolg. Kinderen die in de wijk wonen, hoeven niet op voorhand in te schrijven om te komen meespelen. Voor de kinderen van Babbeloe ligt dat om praktische redenen anders. Er zijn dagelijks monitoren aanwezig. (SVR)