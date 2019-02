Opnieuw geen verkiezingsstrijd tijdens Tielts Carnaval, maar Orde van de Drie Sleutels heeft het liever zo CDR

20 februari 2019

08u30 0 Tielt Opnieuw geen verkiezingsstrijd bij het Tieltse carnaval. Voor het zesde jaar op rij is er maar één kandidaat voor de titel van Sleutelfee en Stadsprins. Geen drama volgens de Orde van de Drie Sleutels al geven ze wel toe dat het Tieltse carnaval de concurrentie voelt van het Roeselaarse carnaval dat hetzelfde weekend plaatsvindt.

Onder de noemer “’t Is were sierk in Tielt” viert de Europastad op 23 en 24 maart carnaval. De zotskappen trappen hun feestweekend traditioneel op zaterdagavond af met hun pronkzitting met de verkiezing van de Stadsprins en de Sleutelfee. Alhoewel, verkiezing is niet het echte woord want nu al is geweten dat Dorine Vanhaegenberg (54) zich straks Sleutelfee mag noemen en dat Noël Gihana Stadsprins wordt. “In 2012 hadden we voor het laatste twee kandidaten voor de titel van Stadsprins, het jaar nadien voor Sleutelfee”, vertellen Viviane Ameye en Shirley Nagel van de Orde van de Drie Sleutels. “Maar we hebben liever één gemotiveerde kandidaat dan meerdere. Bovendien merken we dat verliezers vaak afhaken, zelfs voor de stoet. We spreiden potentiële kandidaten dan ook liever over de jaren, dan hen te verliezen. Wel kiezen we er bewust voor om niet gewoon over te gaan tot een aanstelling. De kandidaten moeten effectief een act verzorgen en minstens 75 kaarten voor de pronkzitting verkopen.” Die wordt opgeleukt met optredens van Hits on Tour en Jacco Ricardo. DJ Kristof is heer en meester tijdens de afterparty. Tickets kosten zes euro in voorverkoop, acht euro aan de deur.

Op zondag 24 mart organiseert het stadsbestuur de jaarlijkse carnavalsstoet. Die trekt om 14 uur door de centrumstraten en de toegang is gratis. Op vandaag telt de deelnemerslijst zeven namen, maar inschrijven kan nog tot 14 maart bij de Jeugddienst. Individuele deelnemers kunnen zich de dag zelf nog inschrijven tussen 13 en 13.30 uur in de Europahal. “We horen dat er veel interesse is om deel te nemen”, aldus Viviane en Shirley. “Het is gewoon niet evident dat het Tieltse en Roeselaarse carnaval, amper op een steenworp van elkaar, tijdens hetzelfde weekend gevierd worden. Maar een andere datum is niet evident. Onze vaste datum is traditie sinds 1981 en bovendien zit de carnavalskalender vol.” Na de stoet wordt er verder gefeest in de Europahal met om 17 uur een gratis optreden van Swoop.

Op zaterdag 9 maart is er tot slot om 14 uur al een voorproevertje van het carnaval met de verkiezing van het Junior- en Jeugdprinsenpaar in het Buurthuis in de Zwartegevelstraat. Inschrijven kan op 0468/20.33.49. Aansluitend is er een spaghettiavond. Deelnemen kost 10 euro, kinderen betalen 8 euro. Kaarten kan je bestellen via ordevandedriesleutels@telenet.be.

Meer op www.ordevande3sleutels.be.