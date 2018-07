Op dievenpad "want moest al 4 dagen frikandellen eten" 19 juli 2018

02u26 0 Tielt Een 27-jarige man uit Tielt riskeert 37 maanden cel voor een inbraak met vertoon van een mes in de muziekschool in Tielt op zaterdag 19 mei.

De leerlingen van de school hadden op dat moment examen en hadden hun spullen achtergelaten in de kisten van hun instrumenten. Neill V. ging het lokaal binnen en rommelde in die kisten. Hij ging aan de haal met 4 gsm's, een portefeuille en fietssleutels. Hij werd betrapt door de directeur van de muziekschool. Die sprak hem aan en greep de dief zelf vast. Hij kon zelfs enkele spullen uit handen van de dief grijpen. Die haalde op dat moment echter een mes boven die aan zijn sleutelbos hing. Volgens een getuige ging het om een klein mes, een soort multitool van 7 centimeter. Daardoor liet de directeur de dief los die naar zijn woning vluchtte. De politie kon snel achterhalen wie de dief was. Vooraleer ze binnendrongen in z'n huis, hoorden ze de man tegen zijn vriendin de diefstal opbiechten.





Huilende vriendin

De politie arresteerde hem en vond de gestolen spullen terug. Gisteren had hij bij de strafrechter een opmerkelijke uitleg voor de feiten. "We hebben financiële problemen en moesten al vier dagen frikandellen eten. Op de vierde dag is mijn vriendin van pure ellende beginnen te huilen. Dat kon ik niet aanzien en daardoor ben ik in een opwelling gaan inbreken om spullen te vinden om te kunnen verkopen. Ik weet dat het geen propere feiten zijn en dat dit veel erger kon aflopen. Maar het gebeurde allemaal in een opwelling. Ik zou nu graag terugkeren naar mijn vriendin om samen verder te gaan met ons leven en me te herpakken." De man riskeert nu 37 maanden cel, zijn advocaat vraagt om een straf met uitstel en begeleiding. Vonnis op 26 juli. (JHM)