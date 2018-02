Ook Tielt voert EU Disability Card in 03 februari 2018

Na onder meer Roeselare, Hooglede en Meulebeke is ook Tielt nu partner geworden van de European Disability Card.





Dat is een Europees erkende kaart voor personen met een beperking, die een aantal voordelen biedt op het vlak van cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. De kaart werd vorig najaar gelanceerd in ons land door staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir (N-VA) en wordt nu steeds verder uitgerold.





Concreet voor Tielt krijgen mensen met zo'n kaart een gratis lidmaatschap van de bib, terwijl ook zwemmen gratis is. Voor theater en film in het Gildhof betalen ze de helft van de prijs.





De kaart kan bij verschillende instanties worden aangevraagd.