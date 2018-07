Ook slachthuis dient klacht in na diefstal varken 07 juli 2018

Na Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) dient nu ook zaakvoerder Thomas De Roover-De Brauwer van Debra Meat klacht in tegen de activisten die donderdagmorgen voor dag en dauw het varkensslachthuis in Tielt binnenvielen.





"We respecteren de maatschappelijke rol van dierenrechtenorganisaties, maar willen geen pion zijn van hun strijd tegen vleesconsumptie", klinkt het. "De manier waarop in ons slachthuis werd binnengedrongen, is onaanvaardbaar. De actiegroep toonde geen respect voor de regels rond dierenwelzijn en voedselveiligheid op ons bedrijfsterrein en daar willen we ons niet zomaar bij neerleggen."





De actievoerders riskeren gerechtelijke vervolging voor inbraak, dierenmishandeling en diefstal van het varken.





Het dier in kwestie kreeg van de activisten de naam Charlotte en verblijft nu in een soort asiel van de groepering. (VHS)