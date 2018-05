Ontwerp brouwkuip meer dan 100 jaar oud INVESTERING DE POES KOST ZOVEEL ALS SPORTWAGEN SAM VANACKER EN

18 mei 2018

02u31 0 Tielt Er breekt een nieuw hoofdstuk aan voor Brouwerij De Poes. Stijn David heeft zijn job vaarwel gezegd om zich volledig te kunnen toeleggen op het brouwersbestaan. Hij investeerde intussen flink in een op maat gemaakte roer-en filterkuip, gemodelleerd naar een populair Tielts ontwerp uit de negentiende eeuw.

Het gaat goed met De Poes. Sinds de lancering in 2014 is de naambekendheid van het blonde bier flink toegenomen, terwijl ook het geproduceerde volume steevast in stijgende lijn zit. Volgens Stijn David (42) gaat het om een jaarlijkse stijging van zowat vijftig procent. Die evolutie heeft gevolgen. Na een carrière van vijftien jaar als financieel coördinator vastgoed bij de Vlaamse Overheid kiest Stijn resoluut voor z'n brouwerij. "Een droom die in vervulling gaat", zegt hij. "Al zat het er ergens wel aan te komen. Toen ik in 2014 gestart ben met De Poes ben ik vier vijfde gaan werken. In 2017 werd dat halftijds. Sinds 1 mei 2018 ben ik voltijds brouwer. Gedaan met pendelen naar Brussel. Bovendien komt dit ook het evenwicht tussen werk en privé ten goede. Ik kan nu elke avond mijn dochter gaan ophalen in de crèche zonder me zorgen te hoeven maken over de trein halen."





Hart van de brouwerij

Voortaan is Stijn dus zowat dagelijks te vinden in de brouwerij in de Tenhovestraat, waar woensdag een blinkend nieuwe roer-en filterkuip geleverd werd. De enorme ketel van inox is volledig op maat gemaakt in Tsjechië, heeft een capaciteit van 1.200 liter en is afgewerkt met het logo van De Poes. "Dit wordt het nieuwe hart van de brouwerij", klinkt het. "Er gaat graan en water in de kuip. Dat wordt opgewarmd en automatisch geroerd tot het graan versuikert. Het vocht dat op de bodem van het vat door een filter loopt, vormt de basis van ons bier. Voorheen roerde ik nog manueel met een spatel in een open kuip, wat qua arbeidsintensiteit en warmteverlies uiteraard een stuk minder interessant is."





Erg opmerkelijk is dat Stijn zelf aan de tekentafel ging zitten met Tsjechische ingenieurs en zich voor het ontwerp bewust baseerde op de kuipen van de 19de-eeuwse Tieltse gietijzerfabrikant Decoster-Van De Velde. "Hun kuipen waren populair en je ziet die naam nog vaak terugkeren in oude brouwerijen of musea. In Bokrijk staat er bijvoorbeeld eentje. Deze kuip is uiteraard wel voorzien van nieuwere technieken en is niet van gietijzer gemaakt, maar het basisprincipe is hetzelfde als meer dan honderd jaar geleden. Dit is een uniek stukje nostalgie in een modern jasje. De prijs? Prijzen zijn relatief. Laat ons zeggen dat hier heel luxueuze auto staat."





De roer-en filterkuip is niet de enige investering die Stijn deed. "In september verwacht ik een tweede gistingsvat, terwijl er ook een nieuwe bottelmachine komt. Wat de toekomst zal brengen weet ik niet. Als de groei aan dit tempo blijft doorgaan, kan ik het nog een jaar of twee alleen aan, mits wat automatisering. Daarna zien we wel."