Ontevreden klant uit haar ongenoegen

25 mei 2018

Een 43-jarige vrouw uit Tielt, K. V., besloot na enkele glaasjes teveel op 21 november 2015 via Facebook verwijten richting restauranthouders uit Meulebeke te slingeren. V. werd verzocht door de uitbaatster de zaak te verlaten nadat ze zich misdroeg door overmatig drankgebruik. V. kon daar echter niet mee lachen en een uur na de feiten besloot ze onder een schuilnaam een bedreigende en racistische review achter te laten op de Facebookpagina van het restaurant.





"Pure doodsbedreigingen"

"Zwarte teef, te lui om te bedienen. Slechtste kok ever", klonk het op Facebook. "We gaan die lul kraken. Geen enkele vetzak zal mij op mijn plaats zetten. Bij deze, vetzak, ik maak je bruin wijf kapot." Voor procureur-generaal gaat dit niet enkel over racisme, "Dit zijn pure doodsbedreigingen", aldus de procureur-generaal. "Ik vorder de opschorting. Ik denk dat ze na dit wel iets voorzichtiger zal zijn met haar uitspraken via sociale media." Uitspraak op 26 juni.





