Ontbijt in kerk en boerenmarkt tijdens dorpsfeesten 08 augustus 2018

Het bewonersplatform van Schuiferskapelle organiseert net als vorig jaar samen met de Gezinsbond weer een ontbijt in de kerk, gekoppeld aan een boerenmarktje tijdens de dorpsfeesten op 9 september. "De eerste editie was een succes, dus een vervolg kon niet uitblijven", zegt Joke Goemaere van het bewonersplatform. "Het ontbijt in de kerk was uitverkocht en ook op de markt was er veel volk. We hadden tien voedingsstandjes, waarvan de producten ook gebruikt werden voor het ontbijt. Dit keer zijn er naast kraampjes met voeding ook standjes met lifestyle, juwelen, kinderanimatie en zelfgemaakte spullen."





Inschrijven voor het ontbijt in de kerk kost tien euro (vijf euro voor kinderen) en kan via gezinsbond.schuiferskapelle@gmail.com of op 0478/67.81.92. Ook geïnteresseerde standhouders kunnen nog contact opnemen. (SVR)