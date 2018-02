Onderhandelingen collegesite terug in het slop 10 februari 2018

Nadat halfweg vorig jaar aangekondigd werd dat er een voorontwerp klaar was voor de collegesite, zit de boel alweer in het slop. De sp.a-fractie stemde vorige week in het schepencollege tegen een voorakkoord met de projectontwikkelaar.





Dat betekent dat er geen meerderheid meer is om eventuele verdere stappen goed te keuren, waardoor de zaken terug stilstaan. "We willen allemaal dat de site vorm krijgt, maar niet op deze manier", zegt Simon Bekaert (sp.a). De schepen heeft ernstige bedenkingen bij het voorontwerp. "Niemand zit te wachten op een toren van zeven verdiepingen, terwijl een ondergrondse supermarkt op een steenworp van Deweerdt en Delhaize me evenmin zinvol lijkt. Bovendien wordt ook nergens vergroening voorzien." Schepen Veerle Vervaeke (Open Vld), die zich al sinds het begin van de legislatuur het lot van de collegesite aantrekt, reageert teleurgesteld."We hebben altijd samen aan de kar getrokken. Sp.a heeft destijds samen met ons het bestek goedgekeurd. Waarom ze er nu de stekker uit willen trekken, is me een raadsel. Een beetje durf en een beetje innovatie zouden onze stad nochtans goed doen. Maar helaas, stilstaan is achteruit gaan." (SVR)