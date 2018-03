OCMW en Colruyt lanceren budgetvriendelijke receptenboekjes 15 maart 2018

In navolging van een succesvol pilootproject in Kortijk, gaat ook het Tieltse OCMW nu in zee met supermarktketen Colruyt voor het project 'Aan tafel in 1-2-3 euro'. Concreet worden er tweewekelijks receptenboekjes uitgebracht waar telkens zes receptjes in staan waarvan de ingrediënten te verkrijgen zijn bij Colruyt. Geen enkel gerecht kost meer dan drie euro per persoon. "Wij zorgen voor de bekendmaking van het project bij de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen", legt OCMW-voorzitter Pascale Baert (Iedereen Tielt) uit. Inschrijven kan via het Sociaal Huis. (SVR)