Nu ook Tielt-centrum kansarme buurt Onenigheid tussen OCMW-voorzitter en schepen Sociale Zaken over aanpak SAM VANACKER

03 maart 2018

02u28 0 Tielt OCMW-voorzitter Pascale Baert en schepen voor Sociale Zaken Guido Mehuys hebben op de gemeenteraad tekst en uitleg gegeven over het feit dat het centrum van Tielt sinds kort te boek staat als nieuwe kansarme buurt in de kansarmoedeatlas. Schepen

Mehuys (sp.a) kwam op de proppen met een aantal maatregelen, maar de OCMW-voorzitter benadrukt nu dat die lang niet allemaal concreet zijn.





Het Steunpunt Data en Analyse van de provincie West-Vlaanderen gebruikt vier parameters voor de opmaak van de kansarmoedeatlas. De hoeveelheid alleenstaanden en oudergezinnen, het aantal huurders ouder dan 60 en daaraan gekoppeld het aantal verhuisbewegingen, ten derde de aanwezigheid van leerlingen met een leerachterstand en ten slotte het aantal werklozen. De vijftien procent slechtst scorende buurten (van de 1.297 onderzochte buurten) komen in de kansarmoedeatlas.





"De werkloosheidsparameter wordt niet overschreden in Tielt-centrum, maar het is zo dat er wel heel veel alleenstaande ouderen met een klein pensioentje wonen. Dat aantal zal alleen maar toenemen de komende jaren", zegt OCMW-voorzitter Pascale Baert (Iedereen Tielt). "Wat de leerachterstand betreft hebben we al goede resultaten geboekt met huiswerkbegeleiding in de wijk Zwartegevel-Dierdonk. Die huiswerkbegeleiding gaan we na de paasvakantie ook opstarten in het centrum. Wat de huisvesting betreft komt het erop aan de leegstand en de huisjesmelkerij tegen te gaan."





Poverello

Ook schepen Guido Mehuys (sp.a) ziet een verklaring in de aanwezigheid van veel alleenstaande bejaarden, maar haalt ook vreemdelingen en werklozen aan. "Zes procent van de Tieltse bevolking bestaat uit vreemdelingen. Voor die doelgroep hebben we een overlegplatform uitgewerkt waarbij verschillende actoren samen kennis en ervaring delen. We hebben de vreemdelingen trouwens nodig. Zonder hen zaten we in Tielt zelfs met een daling van het bevolkingscijfer. Ten derde is er geen beschutte werkplaats in Tielt om structurele werkloosheid op te vangen. Daarvoor hebben we de vzw Troef, die mensen die het moeilijk hebben om een job te behouden samenbrengt en inschakelt voor taken zoals groenonderhoud. Ten slotte vinden er te weinig ouderen de weg naar dienstencentrum 't Vijverhof. Daar zit over de middag amper vier man, terwijl bij Poverello elke dag 35 oudere mensen komen eten. Dat moet veranderen."





Wensballonnetjes

Met dat laatste gaat Pascale Baert echter niet akkoord. "Dat de schepen het dienstencentrum en Poverello in één adem noemt, is een fout. We mikken met 't Vijverhof niet op mensen in armoede en zijn dat ook niet van plan. Daar hebben we Poverello en de Sint-Vincentiusvereniging voor. Het klopt dat er weinig volk komt eten in 't Vijverhof, maar uit rondvraag blijkt dat mensen liever gebruikmaken van de thuisbezorging zodat ze dan 's avonds nog de restjes kunnen opwarmen. Met kans-armoede heeft 't Vijverhof dus niks te maken. Met vzw Troef is trouwens op dit moment nog niemand aan de slag gegaan. Maar we weten allemaal dat schepen Mehuys graag wensballonnetjes oplaat."