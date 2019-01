Non (59) veroordeeld voor ongeval met vluchtmisdrijf MMB

09 januari 2019

16u48 0 Tielt Een 59-jarige non is in de Brugse politierechtbank veroordeeld een boete van 1.760 euro, waarvan 1.200 euro voorwaardelijk, en een rijverbod van vijftien dagen. Ze reed in februari 2018 tegen een geparkeerde wagen in Tielt en reed weg.

De aanrijding werd gefilmd door een bewakingscamera op de parking van het rusthuis waar het ongeval gebeurde. Daarop was te zien hoe de non achteruit reed tegen een geparkeerd voertuig. De wagen zou door de klap bewogen hebben. “Als dat geen vluchtmisdrijf meer is, dan is niks het nog”, sprak de procureur. Bovendien kon een getuige de nummerplaat noteren. Volgens de advocaat van de non had ze de aanrijding niet gevoeld. Toen duidelijk was dat de politierechter die uitleg niet zou aanvaarden, liet de advocaat verstaan dat de zuster nog elk jaar wordt getest in het klooster. “Ze legde haar testen afgelopen zomer feilloos af. Ze is dus zeker nog in staat om te rijden. Als ze de aanrijding had gevoeld, was ze zeker gestopt. Mijn cliënte had geen reden om dat niet te doen.” De politierechter luisterde naar het pleidooi, maar veroordeelde de vrouw toch voor het vluchtmisdrijf en de aanrijding.