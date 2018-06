Nieuwe website voor Huis van het Kind 07 juni 2018

Het OCMW van Tielt heeft een nieuwe website gelanceerd naar aanleiding van de oprichting van het Huis van het Kind. Op www.huisvanhetkindtielt.be krijgen gezinnen, ouders en opvoeders een overzicht van het totale aanbod wat betreft opvoedingsondersteuning in brede zin in Tielt. De dienstverlening is opgesplitst per leeftijdscategorie. Alles samen hebben twintig partnerorganisaties van het OCMW een plaatsje gekregen op de site. (SVR)