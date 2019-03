Nieuwe vestiging Pizza Hut opent op 29 april Sam Vanacker

15 maart 2019

13u25 0 Tielt De nieuwe vestiging van fastfoodketen Pizza Hut langs de Pittemsesteenweg in Tielt opent op maandag 29 april. Alle vergunningen zijn rond en de verbouwingswerken aan het voormalige café Batavia zijn gestart.

“Het gebouw wordt de komende maand volledig gestript en in een Pizza Hut-jasje gestopt”, zegt product manager Christine De Groof. “Verder zorgen we voor een compleet nieuw interieur. Het wordt in de eerste plaats een Take Away en Delivery-zaak, maar er zal ook ruimte zijn om ter plaatse in het filiaal te eten. In die zin wordt het dus geen zuivere Delivery-zaak. Behalve onze pizza’s zullen ook spare ribs, barbecue en uiteraard een mooie selectie kindergerechten op het menu staan. We openen de deuren op 29 april.”