Nieuwe verwarming voor kleedkamers voetbalclub 12 juli 2018

De stad trekt 27.000 euro uit voor een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de kleedkamers van voetbalclub VV Tielt.





"De huidige installatie is 20 jaar oud en aan vervanging toe", vertelt sportschepen Simon Bekaert (sp.a). "Zowel de gasketel voor de douches en verwarming als een deel van de leiding en de sanitaire circulatiepomp wordt vervangen." Eerder dit jaar werden ook al de verwarmingsinstallaties voor douches en verwarming op de sport- en recreatiesite van de Watewy in Tielt en voor de kleedkamers van de Torensjotters in Schuiferskapelle vervangen. (VDI)