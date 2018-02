Nieuwe valkuil en tumblingmat in sporthal 15 februari 2018

Sinds kort beschikt de topturnhal van de sporthal opnieuw over een valkuil en een tumblingmat.





Nadat een kapotte brandhaspel vorig jaar de turnzaal onder water zette, kon lange tijd slechts een deel van de zaal worden gebruikt, maar dat ongemak is nu voorbij. "Alles is opnieuw vernieuwd", laat sportschepen Simon Bekaert (sp.a) weten. "De kuil moest volledig gedemonteerd worden en er moest een volledig nieuwe valkuil en tumblingmat besteld, geleverd en geïnstalleerd worden."





Het gaat om een investering van ruim 82.000 euro, al zal een aanzienlijk deel daarvan gedekt worden door de verzekering. (SVR)