Nieuwe uitbater gezocht voor cafetaria Watewy 25 mei 2018

02u52 0

Het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt is op zoek naar kandidaat-uitbaters voor de cafetaria van sport-en recreatiedomein Watewy. In september 2018 loopt de huidige concessie af en gaat huidig uitbaatster Cindy Wielfaert op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging. De nieuwe concessieovereenkomst wordt uitgeschreven voor een looptijd van negen jaar. Kandidaten met een ruime interesse voor sport en verenigingsleven hebben een voetje voor. Concrete informatie rond de concessie is terug te vinden via de website van de stad Tielt. Kandidaturen zijn welkom tot 20 juni.





(SVR)