Nieuwe tribune Europahal klaar voor publiek 26 april 2018

02u31 0

Komend weekend zal het publiek van het Evitaconcert van de JET Symphonic Band kunnen genieten in de Europahal vanuit een gloednieuwe tribune. De nieuwste aanwinst van de stad telt 410 zitjes en bestaat uit drie verplaatsbare delen die samen 25 ton wegen. Alles samen kostte de tribune ruim 265.000 euro. De tribune opzetten gebeurt met een systeem van luchtdrukkussens en duurt ongeveer een halve dag. Tieltse verenigingen kunnen de tribune gebruiken aan een tarief van 500 euro. "Dat is een voordeeltarief", legt cultuurbeleidscoördinator Celine d'Hulst uit. "Het tarief omvat de opbouw en afbraak van de tribune, ongeacht het aantal dagen dat ze gebruikt wordt. Particulieren of verenigingen van buiten Tielt betalen een hogere prijs." (SVR)