Nieuwe trajectcontroles in Staden, Tielt en Oostrozebeke 25 juni 2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft 34 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen geactiveerd. Drie ervan bevinden zich in de Mandelstreek. Eentje ervan is al actief, namelijk langs de N327 in Pittem over een afstand van 5,81 kilometer. Daarnaast komen er op termijn twee bij: op de N313 in Staden over de afstand van één kilometer en eentje op grondgebied Tielt en Oostrozebeke op de N327 over een afstand van 3,68 kilometer. De minister maakt zich sterk dat de forse toename van trajectcontroles zal leiden tot minder verkeersongevallen en minder verkeersdoden. "Doel is om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen", zegt Weyts. "Sinds de start van ons Verkeersveiligheidsplan in 2015 is het aantal verkeersdoden in Vlaanderen gedaald met 27,5 procent. In de rest van de EU bedroeg de daling maar 3 procent. " (CDR)