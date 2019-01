Nieuwe productie van Theater Malpertuis neemt duik in het oeuvre van Raymond Carver Sam Vanacker

07 januari 2019

11u23 0 Tielt Theater Malpertuis pakt dit voorjaar uit met een grote nieuwe productie. Theaterregisseur Piet Arfeuille en cineaste Nathalie Teirlinck sloegen de handen in elkaar en doken voor ‘Beginners’ in het werk van de Amerikaanse schrijver Raymond Carver.

Raymond Carver wordt tegenwoordig beschouwd als een van de grootste Amerikaans auteurs van de twintigste eeuw. In de jaren tachtig publiceerde hij tientallen kortverhalen, waarvan er eerder al enkele verfilmd werden. Het werk van Carver wordt gekenmerkt door een realistische, vaak cynische visie op existentiële vraagstukken.

Zeven jaar nadat Arfeuille en Teirlinck samen werkten aan de productie Yesterday (or how we felt about the rumour), gingen ze dit keer aan de slag met een zestal van Carvers kortverhalen en transformeerden die in een grotezaalvoorstelling. “Beginners gaat over dat grote verlangen van de mens naar verandering en tegelijkertijd de moeilijkheid om van dat verlangen concreet werk te maken”, legt Nathalie Teirlinck uit. “Over de angst om niet alles uit het leven te kunnen putten wat er in zit en over het besef dat je je tijd verspild hebt.”

Voor wat betreft de cast kunnen Arfeuille en Teirlinck rekenen op gevestigde waarden zoals Els Olaerts, Katelijne Verbeke, Karlijn Sileghem, Stefan Perceval en Frans Van der Aa. Zij worden aangevuld door het jonge geweld van Vincent Van Sande, Tim Taveirne, Naomi van der Horst en Marlies Bosmans.

Omdat ‘Beginners’ bewust voor grotere zalen geschreven werd, breekt Malpertuis voor deze productie uit de muren en zal het stuk niet in Tielt zelf te zien zijn, maar wel in 26 grotere zalen in Vlaanderen en Nederland. In onze regio wordt het stuk onder meer in De Spil in Roeselare, in De Schakel in Waregem, in de Schouwburg in Kortrijk en in De Brouckère in Torhout gespeeld. De première is op donderdag 24 januari in CC De Grote Post in Oostende. Tickets zijn te bestellen via www.malpertuis.com.