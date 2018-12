Nieuwe middelbare freinetschool heet ‘Park Uniek’ “Bij ons ligt nadruk op het ontwikkelen van talenten” Sam Vanacker

13 december 2018

12u36 0 Tielt De nieuwe middelbare freinetschool die op 1 september 2019 de deuren opent op het terrein van Campus De Reynaert zal ‘Park Uniek’ gaan heten. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt tijdens een infovergadering voor ruim honderd geïnteresseerde ouders.

De plannen voor de nieuwe middelbare freinetschool zijn de laatste rechte lijn ingegaan. Wim De Baets, directeur van De Koorddanser in Meulebeke en de man die ongeveer een jaar geleden het plan opvatte om een nieuwe school op te richten, stelde woensdag drie leerkrachten voor aan de ouders en onthulde ook de naam van de school. “De naam van onze school wordt ‘Park Uniek’. Een park staat voor ontmoeting, maar ook voor rust. Bovendien is een park geen jungle, maar aangelegd en gestructureerd. ‘Uniek’ behoeft weinig uitleg denk ik.”

Twee lokalen

‘Park Uniek’ wordt zoals bekend ondergebracht in een hoekje van GO-school Campus De Reynaert, met zicht op de groenzone tussen de Feestewegel en de Wittestraat. De Baets benadrukt dat de school los zal staan van Campus De Reynaert. “Er komt voor onze leerlingen een aparte ingang langs de Feestewegel, terwijl er ook een aparte toegang komt tot het gebouw zelf. We krijgen twee grote leslokalen, met op termijn een optie voor een derde lokaal. Een gedeelte van de refter zal ingericht worden als leraarskamer. Vanaf de krokusvakantie starten we met de herinrichting van die lokalen.”

In het gewone onderwijs krijgen 20 leerlingen dezelfde les, wij gaan voor een individuele aanpak Wim De Baets

Talenten ontwikkelen

Die herinrichting zal volgens toekomstig schoolcoördinator Sven Weyn onder meer gebeuren met verschuifbare wanden. “We zijn ervan overtuigd dat een flexibele didactische aanpak een enorme meerwaarde biedt. In het gewone onderwijs wordt dezelfde les aan dezelfde twintig leerlingen gegeven, maar wij gaan voor een individuele aanpak. Het is beter te werken met groepjes van vier op verschillende snelheden. Zo kunnen de individuele talenten van de leerlingen beter ontwikkeld worden. Soms is het beter om van een 8 op 10 een 10 op 10 te maken dan per se een 6 op 10 te willen maken van een 4 op 10. Meesterschap is waar het om draait.” Op vlak van ontwikkeling van die talenten geven de lagere freinetscholen volgens De Baets al veel langer het goeie voorbeeld. “De Vlaamse overheid moderniseert het middelbaar onderwijs en wil dat leerlingen nog twee jaar langer kunnen zoeken naar richting. De meeste leerlingen die lager freinetonderwijs genoten hebben, weten nochtans al heel goed welke richting ze uitwillen in het middelbaar, precies omdat we de nadruk leggen op de ontwikkeling van dat individuele talent. Maar sowieso behouden we straks dus behalve de reguliere lessen ook andere werkvormen zoals ateliers, werkwinkels en projecten in ons lessenrooster.”