Nieuwe fietsroute 'Amusant Platteland' 18 juni 2018

Onder de noemer 'Amusant Platteland' wordt op 1 juli een nieuwe themafietsroute gelanceerd in het Tieltse. De route voert langs negentien verschillende landbouwbedrijven en laat fietsers uitgebreid kennis maken met verschillende aspecten van de landbouw in onze regio.





Er zijn vier fietslussen van 36, 17, 15 en 13 kilometer. De eerste lus start op de markt in Tielt, de tweede op de Poelbergsite, de derde begint in Schuiferskapelle en de kortste start in Kanegem of in Aarsele. De routes zijn bewegwijzerd met gekleurde bordjes. De officiële inhuldiging op 1 juli gaat gepaard met een tochtje van vijftien kilometer. Inschrijven kan via evenementen@tielt.be of op 051/42.81.15. (SVR)